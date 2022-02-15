رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية من الكلمات التي تصدرت القائمة الرئيسية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عقب اعتماد اعتمادها رسميا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و عدد الطلاب اللذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

يستطيع مئات الآلاف من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية الاستعلام الالكتروني عن نتائجهم في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2021_2022 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

كتابة بيانات الطالب الراغب في الحصول على درجاته كاملة

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور كافة درجات الطالب في امتحانات الترم الأول.



عدد الطلاب الذين خضعوا لامتحانات 3 إعدادي في الغربية

أدى 89 ألف و305 طالب وطالبة من المقيدين بالصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2021_2022 وذلك داخل لجان مدرسية بورقة امتحانية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي عدوى كورونا.

وتم توزيع الطلاب على 437 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية في المحافظة بالإضافة إلى 4681 طالب وطالبة مقيدين في الإعدادية المهنية وتم توزيعهم على 26 لجنة على مستوى المحافظة وذلك وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحد من الاصابات.

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موعد الفصل الدراسي الثاني 2022

يستعلم من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية عن درجات الطلاب وذلك قبيل أيام من الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في 19 فبراير المقبل وفقا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي والتي تم إعلانها قبل انطلاق العام في 9 أكتوبر الماضي.

ويذكر أن المجموع الكلي لطلاب الصف الثالث الإعدادي من 280 درجة للفصلين الأول والثاني حيث يتم توزيع الدرجات مناصفة بينهما 140 درجة لجميع المواد الدراسية التي يخضع الطالب لدراسة مناهجها طوال الأيام الفعلية الدراسية وفقا لما تم تحديده من قبل الوزارة للطلاب في جميع المحافظات.