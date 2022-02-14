الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

الثالث الاعدادي
الثالث الاعدادي

 رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول، زاد البحث عنها في الوقت الحالي، وذلك بالتزامن مع ظهور عدد كبير من نتائج الشهادة الإعدادية في كثير من المحافظات المصرية، حيث يتاح لما يزيد عن 110 ألف طالب وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي “3 اعدادي” بمدارس محافظة المنيا “عروس الصعيد”.

 

 نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

وفي هذا السياق، يستطيع جميع الطلاب معرفة نتائج 3 اعدادي 2022، فور اعتمادها رسميا من قبل المحافظ والمديريات التعليمية، حيث عقدت امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا في الفترة من الأربعاء 26 يناير الماضي وحتى الخميس 3 فبراير الجاري، واختتمت باختبار مادة العلوم وأدى عدد 112 ألف و591 طالب وطالبة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2022 محافظة المنيا، داخل 528 لجنة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة بمصر، وعلى الفور بعد انتهاء الاختبارات  عملت الكنترولات على تصحيح كراسات إجابات الطلاب في جميع المواد وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا وتوجيهات من مديرية التربية والتعليم بتحري الدقة في التصحيح والمراجعة الدائمة.

 
الجدير بالذكر أنه بعد تلك المرحلة التي انتهت بنسبة 100% تم بدء العمل على مراجعة التصحيح والرصد وإعداد الكشوف النهائية للنتائج، كما ينتظر خلال ساعات وبحد أقصى قبل نهاية الأسبوع الجاري اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنيا وظهورها بشكل رسمي.

 

 رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

ومن هذا الجانب الهام، كشفت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم إنشاء رابط لمعرفة النتيجة بالدرجات الماملة، باتباع الإجراءات التالية:

1- الخطوة الأولى الدخول على جوجل.

2- الخطوة الثانية نكتب الدعم الفني للميكنة الإدارية بالمنيا والدخول على الرابط التالي: هنــــــــــــا

3- الخطوة الثالثة نختار من القائمة اعرف نتيجة ابنك.

4- الخطوة الرابعة اكتب رقم الجلوس للحصول على بيان كامل بالدرجات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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