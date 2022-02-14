الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن نتيجة الصف الرابع الابتدائى برقم الجلوس والاسم 2022

الرابع الابتدائي
الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2022، باتت من أهم الكلمات البحثية، وذلك بعد اقتراب الافصاح عنها داخل كل مدرسة على حدة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي ظهور نتيجة 4 ابتدائي “ترم أول”، برقم الجلوس بجميع المحافظات، وذلك بعد انتظار وحالة من القلق انتابت أولياء الأمور والتلاميذ في ظل النظام الجديد المتبع للمرة الأولى، وتم في الفصل الدراسي الأول.

 

 نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2022

 

 وفرت “التربية والتعليم” عدد من الوسائل لأخذ النتيجة فور اعتمادها رسميا، وأتاحتها الوزارة للطلاب لمعرفة درجاتهم ضمن نتيجة 4 ابتدائي بالاسم “فصل دراسي أول”، وذلك عبر الكشوف المدرسية وفقًا للكتاب الدوري الصادر في هذا الشأن بالرقم 1 جاء ذلك بتاريخ 13/1 / 2022 بالتقديرات وبجوار الاسم كتابة رقم الجلوس، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة 4 ابتدائي 2022 برقم الجلوس سوف تظهر كذلك في المدارس عبر الكشوف الموجودة في مكان ظاهر بها. ويجب على الطلاب معرفة النتائج بنظام التقديرات المعمول به لأول مرة للدفعة الحالية باستخدام الألوان، حيث تشير التقديرات التالية إلى أن التلميذ حاصل على الأرقام المجاورة لها: ممتاز من 85 إلى 100- بينما تقدير جيد جدًا من 65 إلى 85- بينما تقدير جيد من 50 إلى أقل من 65- بينما تقدير ضعيف أقل من 50.

 نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2022

 

 وفي إطار انتظار أولياء الأمور، نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالاسم فقط أو برقم الجلوس، أشارت وزارة “التربية والتعليم” إلى أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب وأنه يقيس فقط مستوى الطالب، وعلى جانب آخر نفت “التربية والتعليم”، أن تكون قد خصصت وأي من المديريات التعليمية التابعة لها بالمحافظات رابطا إلكترونيا تعلن من خلاله نتيجة 4 ابتدائي 2022 بالاسم وبرقم الجلوس أو بأي معلومات أخرى.

 

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