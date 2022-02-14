الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

برقم الجلوس.. تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

حصلت «الدستور» على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2021 - 2022 بمحافظة الوادي الجديد. 

رابط النتيجة بالأسماء:
https://www.facebook.com/406936392846355/posts/1876232202583426/

وكان اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022،  بنسبة نجاح إجمالية بلغت 96%.  

وأعرب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياََ لهم مزيد من التفوق ومواصلة النجاح بالفصل الدراسي الثاني، كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكدًا حصول 16 طالبًا على الدرجات النهائية بنسبة نجاح 100%.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد ، أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة بلغ 4576 طالباََ، حضر منهم 4561 وتغيب 15 طالباََ على مستوى المحافظة.
 

وأوضح حصول 16 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية  على الدرجة النهائية بنتيجة الفصل الدراسى الأول، مشيرا إلى حصول 8 طلاب بإدارة الخارجة التعليمية على الدرجة النهائية، و إدارة الداخلة التعليمية 5 طلاب، وإدارة الفرافرة التعليمية طالبين، وإدارة باريس التعليمية طالب واحد.


وبعث «حسن» أصدق التهانى والأمنيات الطيبة لجميع أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

حصلت نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول الوادي الجديد المحافظ للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم لجهودهم المبذولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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