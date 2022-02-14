الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.. برقم الجلوس

طه عجلان
طه عجلان

ظهرت قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، وحصلت «الدستور» على نسخة من نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية برقم الجلوس.

ومن جانبه، أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن نسبة النجاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 بلغت 76.4٪. 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وقال «عجلان»، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ 27650 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 76.4%.

وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 50%، َبينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 83%.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية برقم الجلوس

ويذكر أن مديرية التربية والتعليم كانت قد قامت بتجهيز عدد 162 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بنطاق محافظة الإسماعيلية، لاستقبال 27650 طالبا وطالبة لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين وضعاف البصر والصم. 

ويبحث العديد من أولياء الأمور بمحافظة الإسماعيلية، عن نتيجة الإعدادية بالإسماعيلية برقم الجلوس، أو نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية بالإسم، لمعرفة نتائج أبنائهم، حيث تسود حالة من القلق والتوتر على أولياء الأمور لمعرفة نتيجة أبنائهم.

ومن المقرر أن تتسلم مدارس التربية والتعليم بمدن وقرى محافظة الإسماعيلية، غداً الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية، لإطلاع الطلاب عليها وأولياء أمورهم، بعد أن تستلمها الإدارات التعليمية، صباح الغد الثلاثاء، من كنترول الشهادة الإعدادية، على أن تسلمها مندوبي المدارس، واستقبلت المدارس الطلاب وأولياء أمورهم، للتعرف على نتائج الطلاب، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية برقم الجلوس اضغط هنا

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية برقم الجلوس نتيجة الإعدادية بالإسماعيلية رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

الآن نتيجة الصف الرابع الابتدائى برقم الجلوس والاسم 2022

برقم الجلوس.. تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والمتزوجين 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط نموذج للتعاون المثمر بين الدول

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى