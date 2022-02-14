تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.. برقم الجلوس

ظهرت قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، وحصلت «الدستور» على نسخة من نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية برقم الجلوس.

ومن جانبه، أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن نسبة النجاح في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 بلغت 76.4٪.

وقال «عجلان»، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ 27650 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 76.4%.

وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 50%، َبينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 83%.

ويذكر أن مديرية التربية والتعليم كانت قد قامت بتجهيز عدد 162 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بنطاق محافظة الإسماعيلية، لاستقبال 27650 طالبا وطالبة لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين وضعاف البصر والصم.

ويبحث العديد من أولياء الأمور بمحافظة الإسماعيلية، عن نتيجة الإعدادية بالإسماعيلية برقم الجلوس، أو نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية بالإسم، لمعرفة نتائج أبنائهم، حيث تسود حالة من القلق والتوتر على أولياء الأمور لمعرفة نتيجة أبنائهم.

ومن المقرر أن تتسلم مدارس التربية والتعليم بمدن وقرى محافظة الإسماعيلية، غداً الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية، لإطلاع الطلاب عليها وأولياء أمورهم، بعد أن تستلمها الإدارات التعليمية، صباح الغد الثلاثاء، من كنترول الشهادة الإعدادية، على أن تسلمها مندوبي المدارس، واستقبلت المدارس الطلاب وأولياء أمورهم، للتعرف على نتائج الطلاب، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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