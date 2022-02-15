إعلان نتيجة رابعة ابتدائي بالألوان والصفين الخامس والسادس بالدرجات

تستأنف المدارس الابتدائية، إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، للصف الرابع الابتدائي، وفقًا لما أعلنته الوزارة، في شكل تقديرات وليس درجات، وللصفين الخامس والسادس الابتدائي بالدرجات.

وكانت حددت الوزارة، أن التقديرات للصف الرابع الابتدائي ستشمل الأتي:

اللون الأزرق: وتؤكد أن المتعلم فاق التوقعات

اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة

اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم

اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم.

فيما تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، بعد انتهاء عطلة إجازة نصف العام الدراسي الجاري 2021-2022م ، والمقرر لها 19 فبراير الجاري.

ووجهت المديريات بتحقيق الانضباط بالمدارس وتطبيق الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين والطلاب داخل المدرسة وضرورة التشديد على توافر المطهرات داخل دورات المياه.