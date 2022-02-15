الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه أسيوط» تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة والالتزام بالجدول الزمني

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا برئاسة اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، مع مسئولي وحدة حياة كريمة الرئاسية لمتابعة الموقف التنفيذي والتأكيد على نهو الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها في الموعد المحدد طبقا للجدول الزمني لها.

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خلال الاجتماع ناقش رئيس الشركة أعمال الإحلال والتجديد والمد والتدعيم بالمشروعات الجاري تنفيذها والتى تضم 7 مراكز على مستوى محافظة أسيوط، هي (منفلوط – أبوتيج – أبنوب – صدفا – ديروط – ساحل سليم – الفتح) بواقع 149 قرية، ليصل عدد المستفيدين 2.2 مليون نسمة، والتى تشمل إنشاء مشروعات وتوسعات بـ 7 محطات مياه مرشحة، وإعادة تأهيل 7 محطات قائمة، مد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة وإحلال وتجديد مشروعات خطوط الاسبستوس وتنفيذ وصلات منزليه وغرف محابس وإنشاء وحدات معالجة الحديد والمنجنيز وأجهزة قياس، ومشروعات إحلال وتجديد ودق آبار إرتوازية، و مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي في 4 مراكز بتكلفة إجمالية 207 مليارات جنيه.

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 وشدد "درة" أثناء الإجتماع على ضرورة نهو الأعمال التنفيذية فى المواعيد المحددة وسرعة الانتهاء من الإحلال والتجديد بالمحطات بشكل كامل متكامل لدخولها الخدمة فى أسرع وقت والتغلب على أي عقبة تحول دون تحقيق الاستفادة المرجوة بالقطاع الخدمي بوضع حلول جذرية لهذه العقبات لتحقيق أكبر استفادة للمنتفعين بصورة ممكنة حتى لا تتجه خطة سير العمل الى نحو يبتعد بها عن هدفها المنشود، بالإضافة إلى الوقوف على الاحتياجات اللازمة لإنجاز هذه الأعمال بما يعود بالنفع على المواطن البسيط.

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يأتى ذلك لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الشركة من التميز والريادة والاستدامة فى تقديم خدمات مياه شرب نقية وصرف صحي آمن والاستدامة والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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