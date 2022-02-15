لأعمال الصيانة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز البدرشين الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة لها لتنفيذ العمرة السنوية بالخزانات الأرضية بمحطة مياه البدرشين.

واشارت محافظة الجيزة إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة لها لمدة 8 ساعات إعتباراً من الساعة 8 مساءً يوم الجمعة الموافق 18 فبراير الجاري إلي الساعة 4 صباح يوم السبت الموافق 19 فبراير، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال العمرة السنوية بالخزانات الأرضية " خزانات مياه المرشحة وبيارة العكرة " بمحطة مياه البدرشين.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمتابعة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف، للالتزام بالجدول الزمني المحدد وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الإنتهاء من أعمال الصيانة .

وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع .

وتنوه المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فوراً .