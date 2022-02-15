الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لأعمال الصيانة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز البدرشين الجمعة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة لها لتنفيذ العمرة السنوية بالخزانات الأرضية بمحطة مياه البدرشين.

واشارت محافظة الجيزة إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة لها  لمدة 8 ساعات إعتباراً من الساعة 8 مساءً يوم الجمعة الموافق 18 فبراير الجاري إلي الساعة 4 صباح يوم السبت الموافق  19 فبراير، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال العمرة السنوية بالخزانات الأرضية " خزانات مياه المرشحة وبيارة العكرة " بمحطة مياه البدرشين. 

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمتابعة والتنسيق مع  شركة مياه الشرب والصرف، للالتزام بالجدول الزمني المحدد وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الإنتهاء من أعمال الصيانة . 
وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع . 
وتنوه المحافظة  بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فوراً .

قطع مياه مركز البدرشين قرى البدرشين محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

شيخ الأزهر: الشريعة الإسلامية حريصة على صون حقوق المرأة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

رسالة مهمة من وزير التعليم لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي بشأن التكنولوجيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الانتهاكات الإسرائيلية.. التفاصيل الكاملة للقاء وزيري الأوقاف السعودي والفلسطيني