الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المترو: تعقيم وتطهير القطارات قبل خروجها من الورش مباشرة

تعقيم المترو
تعقيم المترو

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك تعليمات مشددة من قبل المهندس على فضالي رئيس الشركة المترو للخطين الأول "المرج - حلوان"، والخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، بضرورة تعقيم وتطهير المحطات بالكامل.

وأضاف عبد الهادي، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم تعقيم وتطهير القطارات قبل خروجها مباشرة من الورش وذلك للتأكد من تعقيمها بشكل كامل وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إنه يتم تعقيم المحطات بالكامل من خلال تعقيم المقاعد وكذلك تعقيم المصاعد والسلالم الكهربائية كما يتم تعقيم وتطهير دورات المياه بالكامل وكذلك منافذ بيع التذاكر وشبابيك التذاكر والمقاعد الموجودة بالمحطات كما يتم تعقيم وتطهير منافذ البيع الموجودة داخل المحطات بالكامل.

وناشد المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق المواطنين ضرورة التأكد من ارتداء الكمامة وذلك منها للتعرض للإصابة بفيروس كورونا وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بضرورة ارتداء الكمامة وعدم استقلال مرفق مترو الأنفاق بدون ارتداء الكمامة.

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الفن المصرى

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