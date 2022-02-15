نائب أوكراني: نخسر ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار شهريا بسبب التقارير حول الغزو الروسي

كشف رئيس كتلة حزب خادم الشعب البرلمانية “دافيد أراخاميا” من شاشة القناة التلفزيونية الأوكرانية 1+1، عن خسائرالاقتصاد الأوكراني وسط التقارير الإخبارية الأخيرة حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية إن بلاده تخسر ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار شهريا.

وأضاف أراخاميا: "يجب أن يفهم الناس أن الأمر يكلف البلاد الآن 2-3 مليارات دولار كل شهر. لا يمكننا الاقتراض من الأسواق الخارجية لأن نسبة الفائدة مجنونة. كل يوم نحسب خسائر الاقتصاد مشيرا إلى أن الوضع تفاقم بسبب قرار نقل سفارات عدد من الدول الغربية من كييف إلى لفوف.

يأتي هذا فيما قال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، في حديث مع صحيفة الجارديان البريطانية: إن “روسيا ستحمي مواطنيها في أي مكان في العالم”.

وتابع: يجب أن لا تتفاجأ إذا نفذنا ضربة جوية، إذا بدأوا (الأوكرانيون) بوقاحة في قتل المواطنين الروس في مكان ما- في دونباس أو في أي مكان آخر. مشيرا إلى أن روسيا لن تهاجم أي دولة مجاورة إذا لم يستفزها أحد.

وقال إن عدد العسكريين الروس المتواجدين حاليا بالقرب من الحدود الأوكرانية يتفق مع عدد العسكريين المشاركين في المناورات “الغرب-21” في سبتمبر الماضي.

يأتي هذا فيما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الشروط الروسية لتنفيذ اتفاقيات مينسك ليست موجودة، مضيفة أنه توجد هناك فطرة سليمة.

وتابعت زاخاروفا فى تصريحات صحفية لبرنامج سولوفيوف لايف، "لا توجد هناك أي شروط روسية إلا التنفيذ الكامل لهذه الوثيقة هل يمكن وصف ذلك بأنه الظروف الروسية أم الفطرة السليمة لا غير، والشيء الوحيد الذي نتحدث عنه وهو أصبح شعارا، وهو تنفيذ اتفاقيات مينسك كما هو مكتوب".

وأكدت زاخاروفا أن الحديث يدور عن مهزلة حقيقية تستخدمها النخبة السياسية الأوكرانية، نظام كييف ليحل محل العمل على تنفيذ اتفاقيات مينسك، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وتابعت المسؤولة الروسية “لا توجد لديهم القوة والشجاعة ليقولوا إنهم لم يعودوا ملتزمين باتفاقيات مينسك ولن ينفذونها، ليس لديهم القوة لعمل ذلك، لأنهم يدركون أن المجتمع الدولي كله، على العكس من ذلك، يؤكد أهميتها وغياب أي بديل لها”، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

يجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أكد أمس الاثنين، خلال اتصال هاتفى مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن تنفيذ اتفاقيات مينسك بشروط روسية أمر مستحيل.