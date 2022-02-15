الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في 8 خطوات.. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين من الكلمات الأكثر بحثًا عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لرغبة الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على سيارة طبية مخصصة لحالتهم المرضية وفقا للقانون.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة والأوراق المطلوبة للتقديم.


الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

خصصت وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان موقعا إلكترونيا يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة وتخفيف الأعباء عليهم حيث يمكن من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط (من هنا) التقديم والاستعلام عن طلبات الحصول على سيارات مجهزة طبيا عقب إجراء الكشف الطبي عليهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد نوع ودرجة الإعاقة.

وتكون السيارة الطبية معفاة من رسوم الجمارك والضرائب وفقا لنص القانون رقم 10 لسنة 2018 والذي يحدد حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لاندماجهم في المجتمع المصري وإخراج طاقاتهم البشرية في أعمال مفيد.

خطوات الاستعلام عن نتائج الفحص الطبي للمعاقين إلكترونيا

خطوات إلكترونيا بسيطة عبر موقع المجالس الطبية ويحصل الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغب في الحصول على سيارة طبية مخصصة لحالتهم المرضية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الفحص الطبي للمعاقين.
  • كتابة بيانات الراغب في الحصول على سيارة طبية.
  • تحديد موعد إجراء الفحص الطبي.
  • إدخال بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له.
  • اختيار وسيلة الاستلام.
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • ظهور كافة البيانات المطلوبة للاستعلام عنها.

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الأوراق المطلوبة للتقديم على سيارة مخصصة للمعاقين

قبل الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين يمكن تحميل أوراق التقديم على السيارة والذي يتلخص فيما يلي:-

  • صورة من المؤهل الدراسي.
  • صورتين شخصيتين.
  • تقرير طبي شامل يوضح الحالة المرضية (نوع ودرجة الإصابة).
  • صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • صورة رخصة القيادة.
  • وتحمل كافة الأوراق السابقة من خلال طلب التقديم على سيارة الذي يتم عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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