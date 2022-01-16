الأحد 16 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

السيارات
السيارات

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي تقدمها الحكومة لجميع الفئات بالمجتمع ومنها ذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف دمجهم في المجتمع وتوفير العلاج الطبى وسيارات مجهزة طبيا بموديلات مختلفة لمساعدتهم على التنقل بحرية، والانتقال إلى أعمالهم بوسيلة مواصلات خاصة، عبر التسجيل في الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة.

نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

في السياق ذاته، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بعد إرتفاع معدلات البحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عن خطوات توفير نتائج الكشف الطبي للمتقدمين للحصول على سيارات مجهزة طبيا للمعاقين.

كما اتاحت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة بدون جمارك وضرائب للمعاقين، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمى لها بخطوات بسيطة.

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لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2022

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

بالإضافة إلى ذلك، اتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، جميع خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين بدون أية جمارك، وذلك لجميع المتقدمين للحجز من كافة محافظات الجمهورية.

كذلك أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية الاستعلام والحصول على جميع نتائج الكشف الطبي للمتقدمين لاستلام سيارات مجهزة طبيا، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمى لوزارة الصحة والسكان والمجالس الطبية المتخصصة، بخطوات سهلة كالآتي:

1 - الدخول على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة من هنا.

2- إختيار قائمة ذوى الاحتياجات الخاصة عبر الموقع.

3- الضغط على الأيقونة المخصصة لإجراءات الحصول على سيارة مجهزة طبيا.

4- كتابة الرقم القومي، وكلمة المرور.

5- تسجيل البيانات الشخصية فى المكان المخصص لذلك.

6-  تحديد مكتب التأهيل الاجتماعى  المقيد به الشخص المتقدم للحصول على السيارة من ذوى الهمم.
 

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وائل لطفي

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