رابط نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 برقم الجلوس.. وموعد امتحانات الفصل الثاني

رابط نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 من الكلمات الأكثر بحثا عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2021_2022.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وموعد الفصل الدراسي الثاني ومواعيد الامتحانات النهائية للعام.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكتروني البسيطة معرفة درجات طلاب الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2021_2022 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع نتائج طلاب التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط ( من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد المدرسة والادارة التعليمية والمحافظة.

كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور كافة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات.



موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2022

ينطلق الترم الثاني للعام الدراسي الحالي يوم السبت الموافق 19 فبراير الجاري وذلك عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي والتي تستمر قرابة 15 يوما فقط يتمكن فيها الطلاب من ممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تؤهلهم لاستقبال الفصل الدراسي الجديد بحيوية ونشاط.

وكان قد عقد الفصل الدراسي الأول وفقا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني داخل الفصول الدراسية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار خطر عدوى كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بين الطلاب.

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موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2021_2022

يمكن حصول الطلاب على درجاتهم من خلال رابط نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022 حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين فيما تستمر طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية إلى شهر أغسطس، وذلك وفقا للخريطة الزمنية المحددة والمعلنة للعام الدراسي الحالي 2021_2022 من قبل انطلاقه في 9 أكتوبر الماضي.

وتبدأ مرحلة التنسيق للجامعات والمعاهد المصرية بمراحلها الثلاثة عقب اعتماد نتائج طلاب الثانوية العامة وذلك لتوزيع الطلاب على الكليات التي يرغبون في دراسة علومها وفقا لمجموعهم الذي حصلوا عليه في الامتحانات كافة المواد الدراسية التي خضعوا لدراستها.