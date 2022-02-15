شينجيانج الصينية خالية من جميع حالات الأصابة بفيروس كوفيد-19

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قالت السلطات المحلية في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، إن المنطقة باتت خالية من جميع حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 وحالات الإصابة بدون أعراض بدءا من اليوم الثلاثاء.

وقد خرجت آخر حالة إصابة مؤكدة ضمن التفشي الأخير للوباء، من المستشفى، بينما خرجت آخر حالتين بدون أعراض من الملاحظة الطبية يوم الاثنين الماضي، وفقا للجنة الصحة في المنطقة.

ومنذ التفشي الأخير للوباء في 23 يناير الماضي، سجلت المنطقة ما مجموعه 15 حالة إصابة مؤكدة و32 حالة بدون أعراض.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و يتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، و فرنسا، و ألمانيا.

و تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

و تحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

