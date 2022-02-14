الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: الهجوم الروسى من على أوكرانيا قد يبدأ نهاية الأسبوع الجارى

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا قد يبدأ خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من واشنطن، إن الحوار الدبلوماسي هو النهج الذي ينبغي أن يتم الالتزام به لحل الأزمة الأوكرانية الروسية، وذلك بحسب قناة “الحرة” الأمريكية.

وشدد البيت الأبيض على أن ما تقوله الولايات المتحدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن باب الدبوماسية ما زال مفتوحًا وهذا طريق تود الولايات المتحدة أن تسلكه.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تشهد مزيدا من حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت "قرار أوكرانيا الانضمام لحلف الناتو يرجع إليها، ونتواصل مع الدول المنتجة للغاز بهدف توفير الإمدادات لأوروبا".

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الرئيس أمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبرا عن دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وقال الرئيس الأوكراني في وقت سابق اليوم إن بلاده تتطلع للسلام وتريد حل كل المسائل بالدبلوماسية، لكنهم يجهزون ردودا لكل الاعتداءات الروسية المحتملة.

وأضاف الرئيس الأوكراني "روسيا تحاول بث الذعر في صفوف مواطنينا  ونتطلع للسلام ونريد حل كل المسائل بالدبلوماسية".

كما قال انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم إن ميثاق الأمم المتحدة يشير بوضوح إلى ضرورة حل الخلافات الدولية بالسبل السلمية.

واتفق جو بايدن الرئيس الأمريكي، مع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني على أن هناك فرصة حاسمة للعمل الدبلوماسي بشان الأزمة الأوكرانية ومساعي روسيا لغزوها.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية "دوانيننج ستريت" في بيان اليوم، إن هذا الاتفاق جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني بشأن الأزمة الأوكرانية، كما دعا بايدن وجونسون أوروبا إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي.

البيت الأبيض أوكرانيا واشنطن الأزمة الأوكرانية الولايات المتحدة فلاديمير بوتين الناتو

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وائل لطفي

الفن المصرى

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