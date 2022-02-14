العثور على جثة عجوز أسفل كوبرى نكلا بمنشأة القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال جثة سيدة مسنة أسفل كوبري نكلا بمنطقة منشأة القناطر.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالجيزة أخطارا من شرطة النجدة مفاده العثور على جثة سيدة أسفل كوبري نكلا بمنشاة القناطر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أنه تم استخراجها من قبل كراكة تعمل على تنظيف الرشاح، ودلت التحريات أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر حوالي 80 سنة.

وجار جمع المعلومات والتحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.