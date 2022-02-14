«التنظيم والإدارة»: افتتاح أول مركز لمسابقات التعيين في الحكومة لذوي القدرات

كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز بصدد إنشاء أول مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الاحتياجات من المتقدمين لشغل وظائف شاغرة بالجهاز الإداري للدولة فى حدود نسبة الـ5% من الوظائف الحكومية.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية"، والتي تعقد في إطار فعاليات "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" والذي تعقده جامعة الدول ووزارة التخطيط تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض الشيخ تجربة الجهاز في إنشاء منظومة موضوعية مميكنة لتقييم العنصر البشري، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، واستخدمه الجهاز في إدارة المسابقات المركزية للتوظيف، وكذلك تقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة بهدف التدريب أو الترقي أو تولي المناصب القيادية أو الوظائف العامة أو بناء كوادر الصف الثاني، كما قام بالعمل على وضع منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات والمسابقات دون أدنى تدخل بشري، من خلال إنشاء المركز، حيث تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية تتضمن آلاف الأسئلة المعدة من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين كلا في مجاله، وتم اعتماد المركز دوليا، كما توالت الوفود الدولية على زيارة المركز ولا تزال

في هذا الصدد، انتهى الجهاز من تقييم 69 ألفا و102 متقدمًا للتقييم منذ افتتاح المركز في 9 يوليو 2019 كما تم استخدام المركز في التقييم من أجل التدريب مثل تقييم الاحتياجات التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، كما تم استخدامه في تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية في جهات حكومية متعددة منها وزارات والمالية والتنمية المحلية والتموين.. واستخدامه أيضا في تقييم المتقدمين لشغل وظائف أدنى الدرجات في عدة جهات مثل هيئة سكك حديد مصر والتي تم تقييم 35 ألفا و 885 متقدما للعمل بها، وفي وزارة الموارد المائية والري تم تقييم 6 آلاف و337 مهندسًا وهيئة المجتمعات العمرانية ألفان و 632 متقدما.

كما تم استخدام المركز في تقييم المتقدمين للتعاقد مع جهات حكومية مثل الهيئة المصرية للمساحة حيث تم تقييم 1201، وكذا استخدامه في تقييم موظفين مرشحين للندب بجهات أخرى مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث تم تقييم 327 متقدما، وكذا تقييم ألفا و 898 متقدما للندب بالنيابة العامة.