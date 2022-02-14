محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 73.3%

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 73.3%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للدور الأول بنسبة 56.3%.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ اللازم خلال السنوات القادمة لتحقيق نتائج أفضل ومراكز متقدمة.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الاستعداد للفصل الدراسى الثانى من خلال قيام لجان تفتيشية من مديرية التربية والتعليم للمرور الميداني على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العملية التعليمية سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، والانتهاء من آلية التحويلات سواء للمعلمين أو الطلاب تحقيقاً للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.