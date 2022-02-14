الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تصبح أكثر رشاقة بتناول أطعمة قبل التمرين؟ متخصص تغذية رياضية يجيب

كيف تصبح أكثر رشاقة
كيف تصبح أكثر رشاقة بتناول أطعمة قبل التمرين

كشفت إخصائية تغذية رياضية أسترالية تدعى جابي عما توصي العملاء بتناوله لتغذية أجسامهم قبل التمرين، فالتغذية هي البطاقة الأفضل عندما يتعلق الأمر بالشحن الفائق لنظام التمرين الخاص بك. 

لماذا من المهم تناول الطعام قبل التدريب؟ 

وفقا لموقع “الديلي ميل” البريطاني تمنحك التغذية الجيدة القدرة على التدريب، ويقلل من الضغط على الجسم، ويدعم المناعة ويسمح لك بالحصول على تكيفات أفضل، ويحافظ على كتلة العضلات من أن تكون مهيئة للتمرين، من خلال تزويدها بالوقود المطلوب، أي الكربوهيدرات.

أي جلسات تدريبية متوسطة إلى عالية فإن الكربوهيدرات ستكون مصدر الطاقة المفضل لديك والأكثر كفاءة، ستكون كمية الكربوهيدرات متناسبة مع متطلباتك اليومية ومدة وشدة التمرين المقصود.

أمثلة لتقسيم وجباتك قبل التمرين

- ¼ كربوهيدرات، ¼ لوح بروتين ونباتات متبقية بكمية قليلة من الدهون لكثافة أقل أو جلسة تعتمد على مهارة أكبر.

- 1/3 لوح كربوهيدرات، لوح بروتين ونباتات متبقية مع كمية قليلة من الدهون بكثافة معتدلة 

- ½ لوحة كربوهيدرات، ¼ لوحة بروتين ونباتات متبقية مع كمية صغيرة من الدهون لجلسة متوسطة إلى عالية الكثافة 90 دقيقة أو تدريب عدة جلسات في اليوم.

تهدف جابي عادةً إلى الحصول على بروتين خالٍ من الدهون مثل صدور الدجاج والقريدس وفرم مفروم قليل الدهن، باستثناء سمك السلمون الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون، وقالت: "كلما اقتربنا من موعد التدريب، زادت أهمية أن نكون نحيفين للغاية".

"هذا لأن الدهون تبطئ من سرعة تحرك الوجبات السريعة عبر الجهاز الهضمي لدينا، مما يعني أننا لا نريد أن نشعر بأننا ما زلنا نهضم طعامنا في وقت التدريب".

قالت جابي: "نريد بشكل مثالي أن يكون الطعام قليلا، وكربوهيدرات سريعة الهضم منخفضة في البروتين والدهون والألياف لضمان هضمها بسرعة، وبحلول الوقت الذي نبدأ فيه التمرين، نكون جاهزين بزيادة الوقود لدينا"، ومن الأمثلة على ذلك الموز، أو بعض الفواكه المجففة، أو الخبز المحمص بالعسل أو المربى، أو بسكويت الإفطار، أو العصير.

اخصائية تغذية التمرين اجسام وجبات موز بروتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

السجن 28 عامًا لتاجر مخدرات فى سوهاج

الأردن: اختيار مستشار فنى لمضاعفة الربط الكهربائى مع مصر خلال 4 أشهر

قرار بنزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحى فى أشمون

«وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا».. الحكومة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

صور

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية