الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضربها حتى الموت.. القبض على المتهم بقتل طفلة ابنة زوجته فى الدقى

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من القبض على المتهم بقتل طفلة 5 سنوات، ابنة زوجته بسبب خلافات أسرية بالدقي.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الدقي من وجود جثة طفلة ووجود شبهة جنائية، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة 5 سنوات، وبها آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة من جسدها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة الطفلة، اعتدى على الطفلة بالضرب حتى الموت بسبب خلافات أسرية.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الجيزة خلافات أسرية الدقي المتهم بقتل طفلة ابنة زوجته

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

«السيسى» يؤكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشى الأمريكية فى مصر

«الوزراء»: 284.2 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال 3 سنوات

«وقف إرسال الرسائل لمتلقى الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا».. الحكومة ترد

رسائل عيد الحب 2022 Valentine day.. وأسباب الاحتفال بهذا اليوم سنويا

فاتح بيرول: مصر تنضم رسميا لوكالة الطاقة الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

صور

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية