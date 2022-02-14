ضربها حتى الموت.. القبض على المتهم بقتل طفلة ابنة زوجته فى الدقى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من القبض على المتهم بقتل طفلة 5 سنوات، ابنة زوجته بسبب خلافات أسرية بالدقي.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الدقي من وجود جثة طفلة ووجود شبهة جنائية، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة 5 سنوات، وبها آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة من جسدها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة الطفلة، اعتدى على الطفلة بالضرب حتى الموت بسبب خلافات أسرية.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.