البورصة تواصل الهبوط بختام التعاملات.. و«السوقي» يخسر27 مليار جنيه في يومين

واصلت مؤشرات البورصة، تراجعاتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الإثنين – ثاني معاملات الأسبوع، مدفوعة باستمرار الضغوط البيعية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية وعودة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية للبيع الواضح، تلك التي قابلتها عمليات شراء انتقائية من قبل الافراد المصريين و العرب، هؤلاء الذين فشلوا في إنقاذ السوق من الهبوط.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 722.5 مليار، لتصل حصيلة الخسائر إلى نحو 27 مليار جنيه خلال يومين فقط.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 3. 0%، بما يعادل 34.78 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11403.34 نقطة، كما واصل المؤشر الثانوي "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" تراجعاتها ليختتم تعاملات اليوم بخسائر اقتربت نسبتها من 1%، بما يعادل 19.08 نقطة، ليغلق عند مستوى 1963.4 نقطة.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 81. 0 %، بما يعادل 24.08 نقطة خسارة، لينهي تعاملاته عند مستوى 2960.64 نقطة، وسط تداولات متوسطة، بلغت قيمتها نحو 674.6 مليون جنيه على الأسهم، وذلك بتداول نحو 308.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 35.1 ألف صفقة بيع وشراء.