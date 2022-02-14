الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى مصرع عامل انهارت عليه حفرة بإحدى قرى الصف

جثة
جثة

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، تحريات مكثفة في واقعة مصرع عامل انهارت عليه حفرة بإحدى قرى الصف، لكشف ملابسات الحادث والاستماع لأقوال شهود العيان. 

وناظر رجال المباحث جثة الضحية عقب انتشالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفن الجثة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ولقى عامل مصرعه بإحدى قرى الصف في محافظة الجيزة، حيث انهارت عليه حفرة أثناء المشاركة في أعمال حفر بأحد شوارع القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث. 

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع أحد الأشخاص انهارت عليه حفرة في قرية بالصف، وذكر شهود عيان أن عاملا خلال مشاركته في أعمال حفر بأحد شوارع القرية، انهارت عليه الأتربة الخاصة بالحفرة، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لانتشال جثته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

مديرية أمن الجيزة مصرع مصرع عامل حفرة الصف

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وائل لطفي

الفن المصرى

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