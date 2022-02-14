الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يصدر عددا من التوصيات على هامش اجتماعه

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي

عقد مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اجتماعا برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وبحضور رؤساء الاتحادات الإقليمية بمحافظات مصر ورؤساء الاتحادات النوعية. 

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات في مقدمتها توفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلي، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني.

وأنهى اللقاء إلى عدد من التوصيات في مقدمتها، بالنسبة لتوفيق الأوضاع.. فقد اتفق الجميع على تقديم الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على قرار مجلس الوزراء بالتقدم بمشروع لمجلس النواب لتعديل المادة الثانية من مواد الإصدار من القانون 149 لسنة 2019 ومد فترة أوضاع لمدة عام تنتهي في 11/1/2023، حتى تتمكن مؤسسات وكيانات العمل الأهلي والتي لم تتمكن من توفيق أوضاعها من العمل لتوفيق الأوضاع في الفترة القادمة. 

كما اتفق الحضور على تقديم الدعم المؤسسي لمؤسسات وكيانات العمل الأهلي للقيام بتوفيق أوضاعها.

ثانياً بالنسبة لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني فقد اتفق الجميع على توجيه الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى على ثقته الغالية في الدور الذي يقوم به وتعاهدوا على المشاركة جنباً إلى جنب مع الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في مبادرة حياة كريمة لدعم القرى المصرية، و المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2015 – 2030 ورؤية مصر 2020 – 2030. 

وأكد الجميع وقوفه صفاً واحداً خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى في ظل تدشين الجمهورية الجديدة .

وكان أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن عام ٢٠٢٢ هو عام المجتمع المدني، جاء ذلك خلال الاحتفالية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الدكتور مصطفى مدبولي المجتمع المدنى التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة مبادرة حياة كريمة رئيس مجلس الوزراء منظمات المجتمع المدني الدكتور طلعت عبد القوى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطة التنمية الإقتصادية عام المجتمع المدني

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