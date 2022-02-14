الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسة الأوكرانية: الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي أولوية مطلقة لكييف

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال سيرجي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في  مقابلة مع وكالة رويترز، إن تطلعات أوكرانيا إلى الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي منصوص عليها في دستورها وستظل الأولوية المطلقة للبلاد.

وأضاف "نيكيفوروف"،هذا المسار لا ينعكس فقط في الدستور، بل يحظى أيضا بموافقة السلطات والمجتمع الكاملة.

وقال تعليقا على كلمات السفير الأوكراني لدى بريطانيا عندما قال أن بلاده مستعدة للتخلي عن فكرة الانضمام للناتو، السفير استخدم كلمة "مرونة"، وأعتقد أن الأمر يستحق إعطائه الفرصة لشرح ما كان يدور في ذهنه بالضبط".

يأتي هذا فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي جو بايدن، إلى زيارة العاصمة الأوكرانية (كييف) خلال الأيام المقبلة، وقال "أنا مقتنع بأن وصولك إلى كييف في الأيام المقبلة من شأنه أن يسهم في وقف التصعيد".

وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية أن زيلينسكي أكد لبايدن خلال اتصال هاتفي أن كييف ومدن أخرى تخضع لحماية موثوقة، وأن الجانب الأوكراني يتفهم جميع المخاطر الحالية ومستعد لأية تطورات.

وأشار "زيلينسكي" أيضًا إلى الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة والشركاء الآخرون الذين يواصلون تقديم الدعم الفعال لأوكرانيا، قائلا "نشعر بالدعم ونأمل أن يساعد على منع انتشار الذعر".. موجها الشكر لبايدن على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مشددا على أهمية توفير ضمانات أمنية فعالة للبلاد.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي الناتو الاتحاد الأوروبي ​أوكرانيا

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وائل لطفي

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