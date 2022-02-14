الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قناة مدرستنا 2 تعلن شرح فيديو جديد بمادة اللغة الإسبانية

قناة مدرستنا
قناة مدرستنا

أعلنت قناة مدرستنا 2، فيديو شرح عن استخدامات زمن الماضى المستمر فى اللغة الإسبانية.

وقالت القناة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تعالوا نتعرف معًا طلابنا الأعزاء على الحالات التى نقوم فيها بإستخدام  "El pretérito imperfecto" فى اللغة الإسبانية، وتابعت تعرّفوا عليها من خلال الفيديو التالى. 

وأكدت القناة أنه يمكنكم مشاهدة جميع حلقات تعلّم في مادة اللغة الإسبانية من خلال اللينك التالي:

https://youtu.be/eCL7C3mpTzw

كما طالبت أنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك ده:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

فيما تستعد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، بعد انتهاء عطلة إجازة نصف العام الدراسي الجاري ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م ، والمقرر لها 19 فبراير الجارى.

ووجهت المديريات بتحقيق الانضباط بالمدارس وتطبيق الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين والطلاب داخل المدرسة وضرورة التشديد على توافر المطهرات داخل دورات المياه.

وشددت المديريات على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، كالتالي:

١. الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين وأبنائنا الطلاب داخل المدرسة وضرورة التشديد على توافر المطهرات داخل دورات المياه

٢.مهام الأمن:

الأمن تكون مهمة فرد الأمن استقبال الزوار وتوجيههم وعدم السماح لهم بالدخول الي فصول المدرسة أو الصعود للأدوار أو اجتياز الأقنية المدرسية دون المرور على مدير المدرسة أو الوكيل أو المشرف المختص حسب الزيارة.

٣.عدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع بدفتر الأمن والاطلاع على هويته وسبب الزيارة وعدم مغادرة فرد الأمن المتواجد على البوابة الا پخروج المشرف وتسليم الدفتر إلى مشرف وتسليمه لإدارة المدرسة.

٤.غلق البوابة بعد انتهاء الطابور وعدم السماح بدخول الباعة الجائلين أو مناديب الدعاية أثناء اليوم الدراسی.

عدم مغادرة عامل البوابة إلا بعد تسليم النوبتجية إلى النوبتجي المختص.

٥.تقوم المدرسة بتحديد أيام و ساعات استقبال أولياء الأمور في الحالات العادية ما عدا حالات الطوارئ.

٦.يتم توزيع الإشراف اليومي من قبل ادارة المدرسة على المعلمين بصورة عادلة وتوضع لوحة بالاشراف في مكان ظاهر بالمدرسة.

٧.يقوم المعلم المشرف على المادة بمتابعة استعداد المعلمین للفصل الدراسي الثاني ودفتر التحضير وتجهیزها بالشكل المناسب وتوزيع المنهج والأهداف العامة للمادة.

٨.يتم توزيع جدول الحصص الأسبوعى على المعلمين قبل بداية الفصل الدراسى الثانی بفترة كافية ويقوم الزملاء بالتوقيع بالعلم.

العام الدراسي حالات الطوارئ الباعة الجائلين التربية والتعليم التواصل الاجتماعي تواصل الاجتماعي مطهرات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك التواصل الاجتماع التواصل الإجتماعى فيس بوك استئناف الدراسة تحقيق الانضباط الاحترازية قناة مدرستنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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