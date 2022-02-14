الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أصيبت به فرح الهادي.. أعراض ومحفزات مرض الصدفية

فرح الهادي
فرح الهادي

تصدرت البلوجر الكويتية فرح الهادي محركات البحث على موقع جوجل وذلك عقب إعلان إصابتها بمرض الصدفية، مؤكدة أن هذا المرض لا شفاء منه. 

كشفت عن ذلك من خلال  نشر صور لها عبر صفحتها الشخصية بـ “سناب شات” بالإضافة إلي نشر فيديو تتحدث من خلاله.

وقالت فرح الهادي في الفيديو إنها مصابة بمرض الصدفية وكشفت عن أعراضه التي ظهرت على يديها من القشرة والإحمرار وسيلان مياه من جسدها.

وخلال السطور التالية نستعرض محفزات وأراض مرض الصدفية .

الصدفية مرض جلدي يسبب ظهور بقع قشرية حمراء ومثيرة للحكة، غالبًا ما تظهر على الركبتين والمِرفَقين وجذع الجسم وفروة الرأس.
 ويعد مرض الصدفية شائعًا طويل الأمد (مزمن) ولا علاج له. ويمر هذا المرض عبر دورات متفاوتة، حيث يحتد لبضعة أسابيع أو أشهر، ثم يهدأ لفترة أو يدخل في فترة سكون.

كما تتوفر علاجات لمساعدتك على التحكم في الأعراض ويمكنك دمج عادات نمط الحياة واستراتيجيات التأقلم لمساعدتك على التعايش مع الصدفية بشكل أفضل.

وقد لا تظهر الأعراض على العديد من الأشخاص المعرضين للإصابة بالصدفية لسنوات حتى يتم تحفيز المرض بفعل بعض العوامل البيئية. 

وتتضمن المحفزات الشائعة للصدفية ما يلي:

  • حالات العدوى، مثل التهاب الحلق العقدي أو حالات العدوى الجلدية.
  • أحوال الطقس، خاصةً الأجواء الباردة والجافة.
  • إصابات الجلد مثل: الجروح أو الخدوش أو لدغات الحشرات أو حروق الشمس الشديدة.
  • الإجهاد.
  • التدخين الإرادي والتدخين السلبي اللإرادي.
  • تناول أدوية معينة، من بينها الليثيوم وأدوية ارتفاع ضغط الدم والأدوية المضادة للملاريا.
  • الامتناع السريع عن تناول الكورتيكوستيرويدات (الستيرويدات القشرية) كدواء يُقدَّم عن طريق الفم أو كعلاج مَجموعي (لكل الجسم).
الاحمر الكويتية ارتفاع ضغط الدم علاج القشرة الجلدية فروة الرأس الكحوليات لدغات الحشرات حيث سري تصدرت الس

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وائل لطفي

الفن المصرى

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