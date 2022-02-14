أصيبت به فرح الهادي.. أعراض ومحفزات مرض الصدفية

تصدرت البلوجر الكويتية فرح الهادي محركات البحث على موقع جوجل وذلك عقب إعلان إصابتها بمرض الصدفية، مؤكدة أن هذا المرض لا شفاء منه.

كشفت عن ذلك من خلال نشر صور لها عبر صفحتها الشخصية بـ “سناب شات” بالإضافة إلي نشر فيديو تتحدث من خلاله.

وقالت فرح الهادي في الفيديو إنها مصابة بمرض الصدفية وكشفت عن أعراضه التي ظهرت على يديها من القشرة والإحمرار وسيلان مياه من جسدها.

وخلال السطور التالية نستعرض محفزات وأراض مرض الصدفية .

الصدفية مرض جلدي يسبب ظهور بقع قشرية حمراء ومثيرة للحكة، غالبًا ما تظهر على الركبتين والمِرفَقين وجذع الجسم وفروة الرأس.

ويعد مرض الصدفية شائعًا طويل الأمد (مزمن) ولا علاج له. ويمر هذا المرض عبر دورات متفاوتة، حيث يحتد لبضعة أسابيع أو أشهر، ثم يهدأ لفترة أو يدخل في فترة سكون.

كما تتوفر علاجات لمساعدتك على التحكم في الأعراض ويمكنك دمج عادات نمط الحياة واستراتيجيات التأقلم لمساعدتك على التعايش مع الصدفية بشكل أفضل.

وقد لا تظهر الأعراض على العديد من الأشخاص المعرضين للإصابة بالصدفية لسنوات حتى يتم تحفيز المرض بفعل بعض العوامل البيئية.

وتتضمن المحفزات الشائعة للصدفية ما يلي: