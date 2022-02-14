الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة فرنسية : فرنسا لا ترى بوادر تصعيد من جانب روسيا

ماكرون وبوتين
ماكرون وبوتين

نقلت صحيفة Figaro  الفرنسية عن مصدر في قصر الإليزيه، أن هناك تفسيرات مختلفة لدى كل من فرنسا والولايات المتحدة بخصوص وجود القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.

 

ووفقا للصحيفة، رغم أن البيت الأبيض يتحدث عن حتمية الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ ما يقرب من شهرين، يبقى قصر الإليزيه أكثر حذرا بهذا الصدد.

 

ونقلت الصحيفة، عن المصدر بعد المحادثة الهاتفية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون : "انطلاقا مما يقوله فلاديمير بوتين، لا نرى ما يدل على أنه سيشن هجوما".

 

وقال مصدر دبلوماسي آخر للصحيفة، إن ماكرون اصطدم خلال اللقاء في موسكو في 7 فبراير، بفلاديمير بوتين أكثر صرامة ولا يشبه ذاك الذي استضافه في فورت بريغانسون في عام 2019.

 

وأضاف المصدر، أن الرئيس الروسي عاد مرات كثيرة خلال ساعات الحوار الطويلة بين الرئيسين "إلى الفترة التي لم تكن فيها بولندا وهنغاريا وجمهورية التشيك بين أعضاء الناتو، في عام 1997".

 

ويشار إلى أن المحادثات بين بوتين وماكرون في الكرملين، استمرت أكثر من خمس ساعات. استغرقت المحادثة الهاتفية بينهما يوم السبت ساعة و40 دقيقة.

 

وعلى صعيد آخر، حثت وزارة الخارجية الفرنسية،  في وقت سابق ، مواطنيها على عدم السفر إلى أوكرانيا، بسبب مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

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