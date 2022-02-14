لجنة التربية والتعليم ببكين: تطعيم الطلاب ضد كورونا يجب أن يكون طوعياً

قالت لجنة التربية والتعليم في بلدية بكين إنه يجب أن يكون التطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد-19 بين الطلاب بناء على أساس الموافقة المستنيرة والطوعية.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أنها تعارض التطعيم الإلزامي أو اعتبار التلقيح شرطا مسبقا للطلاب للمشاركة في الدروس والأنشطة في المدارس ورياض الأطفال.

وقالت اللجنة إنه يتعين أن تحظي سلامة الطلاب وصحتهم دائما بأولوية قصوى، مضيفة أنه يجب القيام بأعمال التلقيح بشكل مطرد ومنظم وفقا لإرشادات مديرية السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، و فرنسا، و ألمانيا.

و تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

و تحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.