الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فتحى باشاغا: بدأت المشاورات لتشكيل حكومة ليبية جديدة

فتحى باشاغا
فتحى باشاغا

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا بدء مشاوراته مع مختلف الأطراف والمناطق الليبية لتشكيل حكومته الجديدة، متعهدًا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، ومشددًا على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن باشاغا قوله -خلال كلمة مسجلة بُثت في ساعة مبكرة فجر اليوم، الاثنين، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي- إن المشاورات الحالية لتشكيل حكومة سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف.
وأضاف: "بدأنا مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف في مجلس النواب والدولة ومناطق ليبيا، بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة، وأيادينا ممدودة للجميع"، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات للتهنئة من الدول التي وصفها بالصديقة والشقيقية والذين أبدوا دعمهم لتشكيل الحكومة.
وتابع باشاغا: "إننا ماضون في تشكيل الحكومة، وسيتم تقديمها لمجلس النواب في الزمن المحدد، ونأمل في أن تنال الثقة، وإن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الطرق السليمة"، لافتًا إلى أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة شخصية مدنية محترمة، ويرفض الحروب، ونحن مقتنعون بأنه ينادي بالتداول السلمي للسلطة".
وأشار رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا -في كلمته- إلى السنوات العشر الماضية، قائلًا: "إنها شهدت عمليات تهجير وفقدان الأهل والأحباب وانتشار الفوضى والفساد وارتفاع أصوات الكراهية"، منوهًا بأن "الجميع أدرك اليوم أننا كنا مخطئين باعتقادنا أن واحدًا منا قد يلغي الآخر، أو أن واحدًا منا يمتلك الحقيقة دون غيره"، مؤكدًا أن "قيمتنا في تنوعنا، ومصيرنا واحد".

وعلى صعيد آخر، أوصت وزارة الخارجية الليبية، مواطنيها المقيمين في أوكرانيا بمغادرتها.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها بـ«فيسبوك»: «توصي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جميع المواطنين الليبيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية بمغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم؛ نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حاليًا، عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة».

وأضافت: «تنبه الوزارة المواطنين الليبيين الراغبين في السفر لأوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن»، منوهة إلى أنه بإمكان المواطنين الليبيين المقيمين بأوكرانيا الاتصال على رقم السفارة الليبية.

يأتي ذلك بعد أن دعت العديد من الدول العربية والغربية منذ صباح اليوم، مواطنيها لمغادرة أوكرانيا بأسرع وقت، في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا قد يحدث "في أي وقت".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أمرت جميع الموظفين الأمريكيين غير الأساسيين في سفارتها بالعاصمة الأوكرانية "كييف" بالمغادرة، كما حثت بريطانيا وأمريكا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا، قبل أن تحذو حذوهما دول أخرى. 

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وائل لطفي

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