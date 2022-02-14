الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السياحة والآثار تبحث الاستفادة القصوى من مؤتمر تغير المناخ

الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار

تشهد  وزارة السياحة والآثار حاليا اجتماعات  مكثفة مع العديد من الجهات المعنية  لاستقبال أضخم حدثين خلال العام الجاري وهما استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27  " المقرر انعقاده  في مدينة شرم الشيخ خلال شهر  نوفمبر القادم، وافتتاح المتحف المصري الكبير الذى من المقرر له  نهاية العام الجاري.

 

ويبحث حاليا الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار استثمار هذا المؤتمر بما يساهم في دفع صناعة السياحة في مصر، وتحويل قطاع السياحة المصري إلى الأخضر من أجل تحقيق الاستدامة السياحية، واصفاً هذا المؤتمر بمثابة أكبر حملة دعائية لمدينة شرم الشيخ وللسياحة المصرية ككل.

 

كما يناقش العنانى سبل التيسير علي المشروعات السياحية المتعثرة في المدينة للانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر في إطار العمل على رفع الطاقة الفندقية بالمدينة.
 

وقد أعلنت غرفة المنشآت الفندقية عن طرح  الإستفادة من مبادرة البنك المركزي  لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة بسعر عائد متناقص 8% سواء كانت تلك المنشآت قد تقدمت بالفعل من قبل أولم تحصل على الموافقة على التسهيلات الإئتمانية أو ترغب فى التقدم لأول مرة للمبادرة.

 

ياتى ذلك في إطار  الإنتهاء من أعمال المشروعات وعملية الإحلال والتجديد ورفع كفاءة الفنادق بمدينة شرم الشيخ قبل إنعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27"، بالاضافة إلى أهمية رفع كفاءة الفنادق الكائنة بمنطقة المتحف المصرى الكبير قبل الإحتفال بهذا الحدث الهام.

مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المتحف المصري الكبير خالد العناني وزير السياحة والآثار غرفة المنشأت الفندقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

«الصحة»: تسجيل 2131 إصابة جديدة بكورونا.. و57 حالة وفاة

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والأزواج

تفاصيل بلاغ يتهم إيزيس سيد القمنى بازدراء الدين الإسلامى

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ما يجري في حي الشيخ جراح «إرهاب يهودي»

«فتح» تطالب بتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والتصدى للمستوطنين

"جانتس" يقترح مساعدة إسرائيل للجيش اللبناني.. ما الأهداف؟