توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنسبة 2.6% خلال 2022

توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنسبة 2.6% في عام 2022 و2.3 % في عام 2023،

ويعزى هذا النمو إلى الاستثمارات التي تضخ في قطاع الخدمات، ولا سيما الفنادق والمطاعم والرعاية الصحية والاقتصاد الرقمي.

كما توقعت اللجنة في تقرير لها، أن يصل التضخم إلى 2% في عام 2022 و2.6% في عام 2023، مدفوعا بشكل اساسي بارتفاع أسعار النفط، لافتة إلى أن عمان تعد من أكثر البلاد تأثرا على مستوى خسارة الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن الجائحة.

وفي عام 2021، انخرطت عمان في تنفيذ خطة رؤيتها لعام 2040، التي تهدف إلى تعزيز النمو خلال عام 2023 وما بعده. ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 3.9% في عام 2022 و3.7 % في عام 2023 وسيكون لفرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 % في عام 2021 تأثير على التضخم.

وأشارت الإسكوا، إلى أنه من المتوقع أن تزداد صادرات بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.2 % في عام 2022 و4.1% في عام 2023، وأن تكون الزيادة متساوية بين البلدان الأعضاء. كذلك يتوقع أن تسجل الواردات ارتفاعا مماثلا، حيث ستبلغ 7% في عام 2022 و3.5% في عام 2023، بسبب زيادة الطلب المرتبط باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وبحسب الآفاق المحتملة للقطاع التجاري، فإن مجموعة البلدان هذه ستستمر في كونها مصدرة صافية، وإن بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستظل بمثابة أبرز الشركاء التجاريين لها.