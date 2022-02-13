الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنسبة 2.6% خلال 2022

الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي في البحرين

توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنسبة 2.6% في عام 2022 و2.3 % في عام 2023،
ويعزى هذا النمو إلى الاستثمارات التي تضخ في قطاع الخدمات، ولا سيما الفنادق والمطاعم والرعاية الصحية والاقتصاد الرقمي.

كما توقعت اللجنة في تقرير لها، أن يصل التضخم إلى 2% في عام 2022 و2.6% في عام 2023، مدفوعا بشكل اساسي بارتفاع أسعار النفط، لافتة إلى أن عمان تعد من أكثر البلاد تأثرا على مستوى خسارة الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن الجائحة.

وفي عام 2021، انخرطت عمان في تنفيذ خطة رؤيتها لعام 2040، التي تهدف إلى تعزيز النمو خلال عام 2023 وما بعده. ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 3.9% في عام 2022 و3.7 % في عام 2023 وسيكون لفرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 % في عام 2021 تأثير على التضخم.

وأشارت الإسكوا، إلى أنه من المتوقع أن تزداد صادرات بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.2 % في عام 2022 و4.1% في عام 2023، وأن تكون الزيادة متساوية بين البلدان الأعضاء. كذلك يتوقع أن تسجل الواردات ارتفاعا مماثلا، حيث ستبلغ 7% في عام 2022 و3.5% في عام 2023، بسبب زيادة الطلب المرتبط باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وبحسب الآفاق المحتملة للقطاع التجاري، فإن مجموعة البلدان هذه ستستمر في كونها مصدرة صافية، وإن بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستظل بمثابة أبرز الشركاء التجاريين لها. 

اللجنة الاقتصادية الإسكوا البحرين الاستثمارات قطاع الخدمات الرعاية الصحية الاقتصاد الرقمي اسعار النفط الناتج المحلي الاجمالى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

محمد جبر: أحلم بفؤاد المهندس ونجيب الريحانى ومحمد صبحى (حوار)

معًا للترشيد.. «حياة كريمة» تخوض معركة الحفاظ على المياه

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

تفاصيل بلاغ يتهم إيزيس سيد القمنى بازدراء الدين الإسلامى

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ما يجري في حي الشيخ جراح «إرهاب يهودي»

«فتح» تطالب بتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والتصدى للمستوطنين

"جانتس" يقترح مساعدة إسرائيل للجيش اللبناني.. ما الأهداف؟