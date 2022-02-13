الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر نتيجة الرائد المثالي للاتحادات الطلابية بإدارات دمياط التعليمية

الدكتور خالد خلف
الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية

انتهى التوجيه العام للتربية الاجتماعية، من تنفيذ مسابقة الرائد العام المثالى للاتحادات الطلابية على مستوى محافظة دمياط، للمراحل التعليمية «الابتدائية والإعدادية والثانوية».

ومن جانبه، أعلن الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، النتيجة النهائية بفوز الرائد العام المثالي للمرحلة الثانوية الفت مصطفى رمل مديرة مدرسة حمزة السنباطي الثانوية بنات، وفوز الرائد العام المثالي للمرحلة الإعدادية مجاهد مجاهد عبد المنعم الجزار مدير مدرسة الزرقا الإعدادية الحديثة، وفوز الرائد العام المثالي للمرحلة الابتدائية نجلاء لطفى عنتر عبد الهادى مديرة مدرسة المستقبل الرسمية للغات بالزرقا.

وهنأ «خلف» الرواد الفائزين متمنيا كل التوفيق لجميع المشاركين، معربا عن شكره للجنة تقييم المسابقة المكونة من علاء ناشد النادى موجه عام التربية الاجتماعية ورابحه محمد السيد وهالة فوزي سرحان.


بينما تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المعدلات التنفيذية للمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، خلال الاجتماع الذى ترأسته اليوم بحضور ممثلى الجهتين الاستشارية و المُنفذة لمشروعات المبادرة ورئيسى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات قطاع الصرف الصحي بعدد من القرى، وذلك لوضع خطة محددة تتضمن مواعيد إنتهاء الأعمال بذلك القطاع، تمهيدًا للبدء فى تنفيذ العمليات الخاصة بباقى المرافق.

وبحثت "عوض" الموقف النهائى بمخطط مد شبكات المرافق بقرى اللوزى وتفتيش ثان والمحمدية، حيث وجهت بتقديم تقرير يتضمن الجدول الزمنى الخاص بأعمال شبكات الكهرباء بتلك القرى، وذلك للبدء فى عمليات الرصف بهم.

أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظات أمن دمياط دمياط الدكتورة منال عوض

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