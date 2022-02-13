الأمين العام لـ«أوبك» يُبدي إعجابه بمتحف الحضارة ومقتنياته الأثرية المتميزة

استقبل المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، اليوم الأحد، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" محمد باركيندو، والوفد المرافق له، على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجيبس ٢٠٢٢”، والذى سوف تنطلق فعالياته اعتبارا من غد الاثنين، وذلك استمرارا لتوافد الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف منذ افتتاحه فى أبريل الماضي.

وقد استقبل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول " أوبك"، والوفد المرافق له بالمتحف، الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف والذي رحب بهم وإعطائهم نبذة عن المتحف الذي يتوسط عدد من المعالم التاريخية كقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومُجمع الأديان، وأطلال مدينة الفسطاط، أول عاصمة لمصر الإسلامية.

وأجرى الأمين العام للمنظمة والوفد المرافق له، جولة داخل قاعات العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ تعكس ثراء الحضارة المصرية وعراقتها.

وخلال الزيارة أعرب الأمين العام للمنظمة عن إعجابه بالمتحف ومقتنياته الأثرية المتميزة.