تفاصيل استعدادات فنادق شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ

كشفت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، عن أنه تم توقيع الاختيار على شركة “Global Conference Management” لتنفيذ حجوزات الإقامة للمشاركين في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" الذى سيقام بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 3 حتى 21 من شهر نوفمبر المقبل .

وأشارت الغرفة في منشور تم تعميمه على جميع الفنادق المتواجدة بمدينة شرم الشيخ إلى أن الشركة المصرية Global Conference Management هى المنوط بها القيام بإجراءات الحجز لجميع المشاركين بالمؤتمر، ولهذا يجب على الفنادق إرسال البيانات الخاصة بها للتعاقد مع المشاركين بالمؤتمر حتى 20 من شهر فبراير الجارى والتي تتضمن عدد الغرف التي تم تخصيصها، والأسعار.

وأوضحت الغرفة أنه سيتم إرسال هذه البيانات مباشرة إلى الشركة المنظمة مباشرة لافتة إلى أن فوز مصر باستضافة مؤتمر لأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" يعد بمثابة أكبر نافذة عالمية على مصر، وينبغي على القطاع السياحي استثمارها كفرصة ترويجية نادرة خاصة لمدينة شرم الشيخ ولهذا يجب إخراجه بالشكل الذى يتناسب مع مكانة مصر وأهميتها.