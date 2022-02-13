الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«حجبوا النتيجة»: اتحاد المدارس الخاصة يرد على شكاوى أولياء الأمور

المدارس الخاصة
المدارس الخاصة

ردت مصادر من اتحاد مديري المدارس الخاصة علي اعتراض البعض من أولياء الأمور بحجب نتيجة الفصل الدراسي الأول، بسبب عدم دفع المصروفات ومطالبات أولياء الأمور بتدخل وزارة التعليم.

قالت مصادر، لـ"الدستور": من حق المدارس الخاصة أن تحجب النتيجة وعلى الأهالي الالتزام بدفع المصروفات لأنهم وافقوا علي ذلك من الأول، لأنهم قرروا إلحاق أبنائهم بهذه المدارس، مؤكدة أن العقد شريعة المتعاقدين.

بينما قالت مصادر بوزارة التعليم إنه من حق المدارس الحجب إذا لم يدفع ولي الأمر المصروفات، ومن يتضرر عليه التحويل للمدارس الحكومية المجانية.

في السياق، أعلنت وزارة التعليم عن الاستعداد لبدء الدراسة بالتيرم الثاني للعام 2021_2022 لتحقيق أعلى درجات الانضباط، وحددت الوزارة مهام الأمن والإشراف المدرسي.

جاء ذلك خلال خطاب رسمي عممته على المديريات التعليمية، شددت فيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لجميع العاملين والطلاب داخل المدرسة مع التأكيد على ضرورة توافر المطهرات داخل دورات المياه وتضمنت مهام الأمن كما حددتها وزارة التعليم الآتي:

_ تكون مهمة فرد الأمن على استقبال الزوار وتوجيههم وعدم السماح لهم بالدخول إلى فصول المدرسة أو الصعود للأدوار أو اجتياز الأفنية المدرسية دون المرور على مدير المدرسة أو الوكيل أو المشرف المختص حسب الزيارة.
_ عدم السماح لأي زائر بالدخول دون التوقيع بدفتر الآمن والإطلاع على هويته وسبب الزيارة وعدم مغادرة فرد الأمن المتواجد على البوابة إلا بخروج المشروف وتسليم الدفتر للمشرف وتسليمه لإدارة المدرسة.
_ غلق البوابة بعد انتهاء التابور وعدم السماح بدخول الباعة الجائلين ومناديب الدعاية أثناء اليوم الدراسي

_ عدم مغادرة عامل البوابة إلا بعد تسليم النوباتجية إلى النوباتجي المختص
_ تقوم المدرسة بتحديد أيام وساعات استقبال أولياء الأمور في الحالات العادية ماعدا حالات الطوارئ
_ توزيع الاشراف اليوم من قبل إدارة المدرسة على المعلمين بصورة عادلة وتوضع لوحة الإشراف في مكان ظاهر بالمدرسة
_ يقوم المعلم المشرف على المادة بمتابعة استعداد المعلمين للفصل الدراسي الثاني ودفاتر التحضير وتجهيزها بالشكل المناسب وتوزيع المنهج والأهداف العامة للمادة
_ توزيع جدول الحصص الأسبوعي على المعلمين قبل بداية الفصل الدراسي الثاني بفترة كافية.

التعليم الفنى طالب اجراءات بدء الدراسة التربية والتعليم المديريات التعليمية وزارة التربية والتعليم المدرسة أولياء الأمور

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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