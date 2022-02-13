هل تستغل روسيا دعم الإنفصاليين وتبدأ هجومها من الشرق الأوكراني؟

جدد الانفصاليون الموالون للكرملين دعمهم بعد الرسالة التي نشرتها موسكو بان هناك عداء أوكراني للأقلية الروسية ويتردد صدى هذه الرسالة في مدينة كورسك الحدودية بين روسيا واوكرانيا، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وتابعت انه في عام 2014، عندما اندلع القتال في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، فر الآلاف من السكان الناطقين بالروسية عبر الحدود إلى كورسك.

واضافت ان اليوم، منطقة كورسك هي موقع جزء من الحشد الهائل للقوات الروسية التي يخشى المسئولون الغربيون أن تكون مقدمة لغزو أوكرانيا.

وتابعت ان بعض سكان كورسك، بمن فيهم الذين تطوعوا للقتال إلى جانب الانفصاليين الموالين لروسيا في دونباس قبل ثماني سنوات، مستعدون لحمل السلاح في حالة الحرب، متحمسين للدفاع عن المتحدثين باللغة الروسية في شرق أوكرانيا ضد ما يقول الكرملين إنه تهديد من الاضطهاد.

وتقول أناستاسيا بابير، المقيمة البالغة من العمر 37 عامًا والتي أصيبت في القتال في دونباس في عامي 2014 و 2015، إنها ستدعم الانفصاليين مرة أخرى.

وتابعت "أعتقد أن الأغلبية ستغادر"، مضيفة أنها "ببساطة لن تكون قادرة على الجلوس وعدم فعل أي شيء".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2014 ، أثارت موسكو تمردًا من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا، وقدمت لاحقًا دعمًا عسكريًا لهم لعزل منطقتين من دونباس عن سيطرة كييف، وهذه المناطق - دونيتسك ولوهانسك - غير معترف بها دوليًا إلى حد كبير، ولا تزال القوات المدعومة من روسيا وأوكرانيا هناك تبادل إطلاق النار من حين لآخر.

وتابعت ان موسكو تقول الآن إن النشاط العسكري الأوكراني بالقرب من دونباس يشكل تهديدًا لروسيا، ويعتقد المسئولون الغربيون أن مثل هذا الادعاء - الذي تنفيه كييف - يمكن أن يوفر للكرملين ذريعة للغزو، وتنفي روسيا أنها تنوي غزو جارتها الأصغر.

ويتذكر سيرجي بريليبسكي ، 38 عامًا ، كيف جاء جنود أوكرانيون مسلحون إلى منزله في قرية بالقرب من دونيتسك حيث كان يزرع الفراولة وطالبه بالتسجيل للقتال نيابة عن الحكومة في كييف، الا انه رفض، وقال إن الجنود بدأوا في نهب القرية ثم حمل بريليبسكي السلاح دعما للانفصاليين.

وقال بريليبسكي ، الذي فقد العديد من الممتلكات وأعماله الخاصة، التي استثمر فيها ما يعادل مليون دولار: "قررت أنني سأقاوم". وقد أصيب مرتين ، مع إصابته بارتجاج في المخ ادخله في غيبوبة لمدة 10 أيام، واستقر في وقت لاحق في كورسك.

واشار إلى أنه لولا المشاكل الصحية العالقة ، فلن يتردد في الانضمام إلى القضية الانفصالية.

وقال بريليبسكي: "عندما يأتي ضيف إلى منزلك ويبدأ في التصرف بفظاظة وتهديدًا، فهذا عدو، ويجب إما طرد الأعداء أو تدميرهم".

وتعد منطقة كورسك من بين رقعة الأراضي الحدودية التي أرسل إليها الكرملين أكثر من 100 ألف عسكري، وفي الشهر الماضي ، بدأ 3000 جندي و 300 وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات وعربات المشاة القتالية ، تدريبات قتالية بالذخيرة الحية في ثلاث مناطق روسية متاخمة لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن التدريبات كانت لأغراض تدريبية بحتة، بما في ذلك الرد على أعمال التخريب.