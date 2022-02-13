كفرالشيخ تشارك في ماراثون المشي الأول للفتيات بالقليوبية

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ في انطلاق ماراثون المشي الأول للفتيات بمحافظة القليوبية بمشاركة 8 محافظات.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي إطار تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة لها دائما.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إنه انطلق اليوم الماراثون الأول للفتيات بمشاركة 50 فتاة من المحافظة، حيث شاركت ٧ محافظات ( كفر الشيخ - القليوبية - الإسكندرية - الدقهلية - الغربية - الشرقية - القاهرة - المنوفية)، موضحاً أطلق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إشارة البدء للمهرجان الأول للمشي للفتيات بمشاركة 7 محافظات من أمام ديوان عام محافظة القليوبية، حيث استضافت محافظة القليوبية المحافظات السبع المشاركة بمهرجان المشي الأول للفتيات و المهرجان الترويحي، ويهدف إلى دعم رياضة الفتيات ومشاركتهن في الأنشطة الرياضية وإشراكهن في كافة الأنشطة الرياضية دعما لصحتهن، بالإضافة إلى جعل ممارسة الأنشطة الرياضية للمرأة أسلوب حياة.

وأضاف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، أن فعاليات المهرجان قد بدأت من أمام ديوان عام المحافظة حتى حديقة صقلية بمشاركة 400 فتاة من كافة المحافظات تعبيراً عن حق الفتاة في ممارسة الرياضة، تلى ذلك أنشطة ترويحية بنادي بنها الرياضي تشارك فيها الفتيات في الألعاب الرياضية المختلفة، وفي نهاية الحفل يتم توزيع جوائز على المشاركين، مؤكداً ترحيب محافظ القليوبية باستضافة الفتيات من المحافظات المشاركة مؤكدا دعمه الكامل للرياضة.

وأشار إلى أن المهرجان يهدف لتشكيل فكر جديد ونشر ثقافة المشاركة الرياضية للفتيات وأنهن قادرات على التمثيل الرياضي المشرف المهرجان الأول للمشي للفتيات بالقليوبية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الفتيات المشاركة بالمهرجان الرياضي.