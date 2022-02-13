دون إصابات.. السيطرة على حريق شب فى مخلفات بمنطقة أبوالنمرس

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية امن الجيزة، اليوم الأحد، من إخماد حريق هائل شب بمخلفات بمنطقة أبوالنمرس.

تلقى اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمخلفات بأبوالنمرس.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وجارٍ عملية إخماد حريق.

وبالفحص تبين نشوب حريق فى كمية من المخلفات قبل مدخل الفردوس اتجاه الفيوم، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

