الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هوشيار زيباري يؤكد احترام قرار القضاء العراقي بإبعاده من الترشح لرئاسة الجمهورية

هوشيار زيباري
هوشيار زيباري

أعلن هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد، احترامه لقرار القضاء العراقي بابعاده من الترشيح لرئاسة الجمهورية.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في مؤتمر صحفي، " احترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي اقول ان هناك ظلما، مشيرا الى ان القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا ونحن لسنا غرباء عن العملية السياسية".

واضاف "زيباري"، أن اليوم يعد يوما حزينا للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة، لافتا إلى أننا تفاجئنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية".

و تابع "إننا أغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل إخلاص وحسن السلوك، لافتا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح".

 و واصل عند ترشيحنا الى رئاسة الجمهورية استوفينا كافة الشروط ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا"، موضحا أن النواب المقدمين للطعون هم أربعة، ثلاث منهم خصوم من الاتحاد الوطني".

قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق

ويذكر أنه في وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، استبعاد وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

  وقبل أسبوع، أمرت المحكمة بإيقاف ترشيحه لمنصب رئيس جمهورية العراق على خلفية دعاوى مقدمة من بعض النواب.

وجاءت الدعاوى باتهام "زيباري" بإهدار المال عمدا، خلال فترة تسلمه مهام وزير الخارجية، في الفترة الممتدة ما بين أعوام (2003-2014).

ويعد "زيباري"، المرشح الأقوى لشغل منصب رئيس الجمهورية الذي ينافس  الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح.

القيادي العراقي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيبارى لرئاسة الجمهورية العملية السياسية الاتهامات الترشيح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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