الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 700 مخالفة لمحلات خالفت قرارات الغلق وتدابير كورونا

غلق محل
غلق محل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من تحرير 700 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 178 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1042 أرجيلة.

جاء ذلك في إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وزارة الداخلية مخالفة تحرير قرار الغلق قضية الأرجيلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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