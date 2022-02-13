بعد غياب 13 عامًا.. تفاصيل ألبوم فضل شاكر الجديد «بجامل ناس»

يعود النجم اللبناني فضل شاكر، إلى طرح الألبومات الغنائية بألبوم غنائي جديد يحمل اسم «بجامل ناس» وذلك بعد غياب دام 13 عامًا منذ آخر ألبوماته الغنائية الذي حمل اسم «بعدا عالبال» وتم طرحه في عام 2009.

ويضم ألبوم «بجامل ناس» للنجم فضل شاكر، 6 أغنيات فقط تعاون فيهم مع كبار صنَّاع الموسيقى من مصر والوطن العربي.

ومن المقرر طرحهم بشكل متتالي على مدار الأيام المقبلة على أن تُطرَح أولى أغنيات الألبوم مساء اليوم الأحد، عبر قناة شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والعديد من المنصات الغنائية.

كما كشفت الشركة المنتجة الأيام الماضية، عن البوستر الدعائي للألبوم، والذي ظهر فيه فضل شاكر، وهو يرتدي معطفًَا شتويًا ويمسك في يده قبعة.

آخر أعمال فضل الغنائية

وقدم فضل شاكر، آخر أعماله الغنائية في أكتوبر الماضي، حيث طرح أغنية منفردة تحمل اسم "قاعد مكانا" عبر موقع يوتيوب والمنصات الغنائية الإلكترونية والإذاعات.

وتعاون فضل شاكر في أغنية “قاعد مكانا” مع الشاعر الغنائي أحمد المالكى والملحن إسلام زكى، ومكس وماستر وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

وتم تصوير الفيديو كليب ما بين الأردن وبيروت، فيما قام بإخراج الفيديو كليب الفنان الأردنى منذر رياحنة، وإشراف عام إياد النقيب.

كما طرح المطرب اللبناني، سبتمبر الماضي، أغنية "فستان الحلوة" على "يوتيوب" والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل ومكس وماستر هاني محروس.