الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد غياب 13 عامًا.. تفاصيل ألبوم فضل شاكر الجديد «بجامل ناس»

فضل شاكر
فضل شاكر

يعود النجم اللبناني فضل شاكر، إلى طرح الألبومات الغنائية بألبوم غنائي جديد يحمل اسم «بجامل ناس» وذلك بعد غياب دام 13 عامًا منذ آخر ألبوماته الغنائية الذي حمل اسم «بعدا عالبال» وتم طرحه في عام 2009.

ويضم ألبوم «بجامل ناس» للنجم فضل شاكر، 6 أغنيات فقط تعاون فيهم مع كبار صنَّاع الموسيقى من مصر والوطن العربي. 

ومن المقرر طرحهم بشكل متتالي على مدار الأيام المقبلة على أن تُطرَح أولى أغنيات الألبوم مساء اليوم الأحد، عبر قناة شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والعديد من المنصات الغنائية.

كما كشفت الشركة المنتجة الأيام الماضية، عن البوستر الدعائي للألبوم، والذي ظهر فيه فضل شاكر، وهو يرتدي معطفًَا شتويًا ويمسك في يده قبعة.

 

آخر أعمال فضل الغنائية

وقدم فضل شاكر، آخر أعماله الغنائية في أكتوبر الماضي، حيث طرح أغنية منفردة تحمل اسم "قاعد مكانا" عبر موقع يوتيوب والمنصات الغنائية الإلكترونية والإذاعات.

وتعاون فضل شاكر في أغنية “قاعد مكانا” مع الشاعر الغنائي أحمد المالكى والملحن إسلام زكى، ومكس وماستر وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

وتم تصوير الفيديو كليب ما بين الأردن وبيروت، فيما قام بإخراج الفيديو كليب الفنان الأردنى منذر رياحنة، وإشراف عام إياد النقيب.

كما طرح المطرب اللبناني، سبتمبر الماضي، أغنية "فستان الحلوة" على "يوتيوب" والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل ومكس وماستر هاني محروس.

youtube

 

أغنية عايشين ومش عايشين فضل شاكر ألبوم بجامل ناس فضل شاكر المطرب فضل شاكر فضل شاكر فضل شاكر بجامل ناس

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى 2022.. خطوات معرفة نتيجة أولى ثانوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

صور

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من الحرب.. إسرائيل تبدأ عملية إجلاء أسر بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟