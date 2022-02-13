«الجيش الصحراوى» التابع لجبهة البوليساريو يستهدف القوات المغربية مجددا

أعلن "الجيش الصحراوي" التابع لجبهة البوليساريو أنه شن هجمات جديدة على تجمعات القوات المغربية.

ونفذت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات استهدفت تخندقات القوات المغربية في نقاط متفرقة من الجدار الرملي، وبالتحديد بقطاعي المحبس وأم أدريكة، حسب البيان العسكري رقم 458 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية يوم السبت.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن "وحدات الجيش الصحراوي قصفت اليوم بعنف وبشكل مركز مواقع القوات المغربية بمناطق أودي الظمران وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس.

وأفاد أيضا بأن الجيش الصحرواي قصف تمركزات الجيش المغربي بمنطقة تندكمة البيظا، قطاع أم أدريكة.

وأعلن الجيش الصحراوي أنه نفذ هجمات يوم الجمعة على مواقع القوات المغربية بقطاع حوزة وبمناطق أكصيبي النخلة وأكصيبي أمشغب وأكصيبي لكصر.

وعلي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 58572 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا خلال 24 ساعة.



وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 5063107 أشخاص.



وأوضح البيان أن عدد المواطنين، الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24700686 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23134894 شخصا حتى اليوم.



وأضاف البيان بأن 4143 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 5321 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.