الحالة الثانية خلال 24 ساعة.. سقوط فتاة من الطابق الرابع ببورسعيد

فوجئ أهالي منطقة خالد بن الوليد نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بسقوط فتاة من شرفة منزل على الأرض.

وأبلغ الأهالي هيئة الإسعاف وعلي الفور تم الدفع بسيارة وفريق طبي وذلك لتقديم الإسعافات الأولية للحالة خلال نقلها إلي أقرب مستشفي لتلقي العلاج، ووصلت السيارة خلال دقائق إلي مكان الحادث.

وحرص الأهالي علي عدم تحريك الفتاة خوفًا من حدوث مضاعفات، وتم نقلها عن طريق رجال الإسعاف إلى مستشفى السلام الدولي، وكان في انتظار وصولها طاقم طبي متخصص في العظام والمخ والأعصاب والجراحة العامة.



وصل مستشفى السلام المصابة روميساء صبحى إبراهيم، والتي تبلغ من العمر 19 عامًا وتقيم بمنطقة خالد بن الوليد، بالعمارة رقم 26 ، وتبين أنها سقطت من الدور الرابع في ظروف غامضة.

وأجرى الأطباء الإشاعات والتحاليل اللازمة للمصابة داخل قسم الطوارئ بالمستشفي، وتبين أنها تعانى من إشتباه مابعد الإرتجاج وكسر بالعمود الفقرى، ويجري إتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلي موقع الحادث، واستمع إلي أقوال شهود العيان وأهالي المنطقة والجيران وأسرة المصابة، ويجري الاستماع إلى أقوالها مع سماح الأطباء بذلك، وذلك لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

يذكر أن مستشفى السلام الدولي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، استقبلت أمس الأحد المصابة جيهان السيد أحمد زيدان، وتبلغ من العمر 16 عامًا، مقيمه بعمارات الأمل رقم 42، وذلك نتيجة سقوطها من الدور السادس، وإصابتها بكسر بالساقين والظهر.