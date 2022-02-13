الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحالة الثانية خلال 24 ساعة.. سقوط فتاة من الطابق الرابع ببورسعيد

إسعاف
إسعاف

فوجئ أهالي منطقة خالد بن الوليد نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بسقوط فتاة من شرفة منزل على الأرض.

 

وأبلغ الأهالي هيئة الإسعاف وعلي الفور تم الدفع بسيارة وفريق طبي وذلك لتقديم الإسعافات الأولية للحالة خلال نقلها إلي أقرب مستشفي لتلقي العلاج، ووصلت السيارة خلال دقائق إلي مكان الحادث.

 

وحرص الأهالي علي عدم تحريك الفتاة خوفًا من حدوث مضاعفات، وتم نقلها عن طريق رجال الإسعاف إلى مستشفى السلام الدولي، وكان في انتظار وصولها طاقم طبي متخصص في العظام والمخ والأعصاب والجراحة العامة.


وصل مستشفى السلام المصابة روميساء صبحى إبراهيم، والتي تبلغ من العمر 19 عامًا وتقيم بمنطقة  خالد بن الوليد، بالعمارة رقم 26  ، وتبين أنها سقطت من الدور الرابع في ظروف غامضة.

 

وأجرى الأطباء الإشاعات والتحاليل اللازمة للمصابة داخل قسم الطوارئ بالمستشفي، وتبين أنها تعانى من إشتباه مابعد الإرتجاج وكسر بالعمود الفقرى، ويجري إتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة.

 

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

 

وانتقل فريق من النيابة العامة إلي موقع الحادث، واستمع إلي أقوال شهود العيان وأهالي المنطقة والجيران وأسرة المصابة، ويجري الاستماع إلى أقوالها مع سماح الأطباء بذلك، وذلك لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

يذكر أن مستشفى السلام الدولي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، استقبلت أمس الأحد المصابة جيهان السيد أحمد زيدان، وتبلغ من العمر 16 عامًا، مقيمه بعمارات الأمل رقم 42، وذلك نتيجة سقوطها من الدور السادس، وإصابتها بكسر بالساقين والظهر.

طريق السلام الأحد مدير الطوارئ محافظ الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى 2022.. خطوات معرفة نتيجة أولى ثانوى

يحتاج 36 مليونًا.. الباز يدعو للتبرع للطفل مصطفى وليد لزرع جهاز هضمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

صور

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها