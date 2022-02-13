الليلة .. "مواويل" سيد إمام وعبد الرحمن بلاله في رحاب بيت السناري

يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، في السابعة من مساء اليوم الأحد، حفلًا فنيًا مجانيًا مفتوحًا للجمهور، تحت عنوان "مواويل"، والذي تُنظمه مكتبة الإسكندرية.



يحيي الحفل الفنانان الكبيران سيد إمام وعبد الرحمن بلاله، ويتضمن مجموعة من الأغاني التراثية الشعبية والمواويل القصصية، وكذلك الأشعار والقصائد المتغنى بها، بالإضافة إلى سير الحكايات التي تجسد تاريخ ولحظات الفرح والسعادة وعادات المصريين وتقاليدهم، لعشاق التراث والأعمال الغنائية المتميزة.

يأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بإحياء التراث الشعبي لتعزيز الروابط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي والمساعدة على تعزيز السلام ما بين الجميع، فالمحافظة على التراث والموروث الحضاري يرتبط ارتباطاً قوياً بهوية المجتمع ويجعله يتميز عن غيره من المجتمعات.

جدير بالذكر أن سيد إمام وعبد الرحمن بلاله من كبار الفنانين المصريين في الغناء الشعبي والتراثي ومن عشاق السيرة الهلالية والموال القصصي، ولهما الكثير من الأغاني التي تعتمد على الحكي والحواديت، وقد أحيا العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها، وحصلا على العديد من التكريمات.

أدركت مكتبة الإسكندرية مدى هذه الأهمية المعمارية والتاريخية لبيت السناري، ولذلك عملت على تجهيزه ليكون مركزاً ثقافياً كبيراً وبيتاً للعلوم والثقافة والفنون بهدف إحياء المجمع العلمي المصري القديم الذي شهد تأليف موسوعة "وصف مصر" الشهيرة.

وحرصت على أن يكون البيت امتدادًا لها داخل القاهرة انطلاقًا من دورها في نشر الثقافة والوعي بين الجماهير، فالبيت يقدم أنشطته للأطفال في برنامج شهري يتعامل فيه مع المدارس المجاورة في القاهرة ومع الأطفال عمومًا بهدف تنمية قدراتهم واكسابهم مهارات مختلفة، وكذا يقدم البيت خدماته للشباب حيث يهدف إلى تعليم الشباب حرف جديدة لمساعدتهم على مجابهة تحديات سوق العمل وتنميتهم تنمية ذاتية وصقل مهاراتهم الفنية في الفنون المختلفة والموسيقى.

ــ وحفل الفنانة نوران أبو طالب بمركز الفنون

في سياق متصل، يستقبل المسرح الكبير بقاعة المؤتمرات التابع لمكتبة الإسكندرية، في السابعة من مساء غد الأثنين، حفل فني بمناسبة عيد الحب، والذي تحييه الفنانة الشابة نوارن أبو طالب، بمصاحبة أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، بقيادة المايسترو شادي عبد السلام، وذلك في إطار احتفال مكتبة الإسكندرية بعيد الحب.

و"نوران أبو طالب" مغنية مصرية معروفة بصوتها العذب، تغني مع فرقتها العديد من الأغاني البوب والجاز العربية المصرية، وتغني أيضًا أغانيها الخاصة الأصلية المؤلفة من سامر جورج ونوران، وتضم فرقتها الموسيقية كل من "سامر جورج - باص جيتار، مصطفى سعيد- كلارينيت٬ هاني بدير - إيقاع".