الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: 53% من الأمريكيين يؤيدون عدم التدخل فى الأزمة الأوكرانية

أوكرانيا
أوكرانيا

أيد أكثر من نصف الأمريكيين عدم تدخل بلادهم في الأزمة الأوكرانية، فيما اعتبر 20 بالمئة منهم نهج الرئيس جو بايدن تجاه روسيا "عدائيًا للغاية".

وأشارت شبكة "سي بي إس" نيوز -التي أجرت الاستطلاع- إلى أن فكرة "عدم التدخل" حظيت بشعبية كبيرة بين الجمهوريين والمستقلين، وبين الذين لم يبلغوا 65 عامًا، فيما يعتقد الديمقراطيون والمشاركون الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر أنه "من الصواب في الغالب دعم أوكرانيا".

وفضل 53% من المشاركين خيار "البقاء جانبًا"، فيما فضل 43% "دعم أوكرانيا"، واختار 4% خيار "دعم روسيا"، عند سؤالهم عن الكيفية التي يجب أن تتصرف بها الولايات المتحدة في "المفاوضات حول وأوكرانيا".

واعتبر 46% من المستطلعين أن "نهج بايدن تجاه روسيا صحيح"، و34% أكدوا أنه "ودي جدًا"، فيما قرر 20% أنه "عدائي جدًا".

وتم إجراء استطلاع الرأي في الفترة من 8 إلى 11 فبراير الجاري، وشمل 2578 من البالغين الأمريكيين، فيما قدر القائمون عليه نسبة الخطأ في الدراسة بـ2.2%.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن حزمة الإجراءات الشاملة التي اقترحتها أوكرانيا في نوفمبر الماضي ردًا على الحشود العسكرية الروسية على طول حدودها مع كييف، أصبحت أداة فعالة في ردع الاتحاد الروسي عن مزيد من العدوان.

وتابع في بيان أن الدبلوماسية النشطة خلال الأسبوعين الأخيرين، أصبحت فعالة، حيث أضحت كييف حرفياً مركز الدبلوماسية العالمية مع أكثر من عشرين وفدًا أجنبيًا رفيع المستوى يزور أوكرانيا للتعبير عن تضامنهم وسط الإجراءات العدوانية لروسيا.

وأضاف: "كما أجرى رئيس أوكرانيا ووزير الخارجية ومسؤولون حكوميون آخرون نفس عدد المكالمات الهاتفية مع نظرائهم الأجانب"، منوهًا: "لقد أوضح جميع شركائنا لموسكو ما يلي: ستدفع روسيا ثمنًا باهظًا بشكل غير مسبوق إذا قررت شن عملية عسكرية جديدة على الأراضي الأوكرانية".

الأمريكيين ​أوكرانيا استطلاع ​روسيا​ دعم أوكرانيا

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وائل لطفي

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