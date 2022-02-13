«المصريين الأحرار» ينعى الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح

نعى حزب «المصريين الأحرار»، الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، الذى وافته المنية مساء اليوم واصفًا الراحل بأنه رجل وطني وقامة دينية جليلة.

وتقدم الحزب بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ورهبان دير مارمينا بجبل أبنوب، وكهنة الإيبارشية بخالص المواساة في فقيد الوطن والكنيسة.

قال حزب المصريين الأحرار إن الأسقف الجليل كان رجلا وطنيًا خدم بلاده مدة طويلة وكان بمثابة قائدًا في الإيبارشية في فترة سادها السلام والمحبة، ندعو الله أن يطيب ثراه ويعين القيادة الكنسية لاختيار خلفًا صالحا لاستكمال المسيرة.