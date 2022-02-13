الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«المصريين الأحرار» ينعى الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

نعى حزب «المصريين الأحرار»، الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، الذى وافته المنية مساء اليوم واصفًا الراحل بأنه رجل وطني وقامة دينية جليلة. 

وتقدم الحزب بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ورهبان دير مارمينا بجبل أبنوب، وكهنة الإيبارشية بخالص المواساة في فقيد الوطن والكنيسة.

قال حزب المصريين الأحرار إن الأسقف الجليل كان رجلا وطنيًا خدم بلاده مدة طويلة وكان بمثابة قائدًا في الإيبارشية في فترة سادها السلام والمحبة، ندعو الله أن يطيب ثراه ويعين القيادة الكنسية لاختيار خلفًا صالحا لاستكمال المسيرة.

وادى النطرون الكنيسة القبطية البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني حزب المصريين الأحرار بطريرك الكرازة المرقسية الدكتور عصام خليل الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة كهنة الإيبارشية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وافته المنية

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