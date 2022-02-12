النيران تلتهم جراج سيارات في الخصوص دون خسائر بالأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق داخل جراج سيارات بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية.

والتهمت النيران السيارتين المتواجدين داخل الجراج، دون وجود إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا باندلاع حريق داخل جراج سيارات "السعد" بشارع الخصوص العمومي بمدينة الخصوص، واحتراق سيارتين دون وقوع إصابات بشرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين بالمنطقة وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.