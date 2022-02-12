فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه «بجامل ناس».. غدًا

يستعد المطرب فضل شاكر لطرح أحدث أعماله الغنائية «بجامل ناس»، غدًا الأحد، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وتعد «بجامل ناس» أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يعود به للساحة الغنائية بعد فترة غياب، وكان يعتمد الفترة الأخيرة على طرح أغاني منفردة من حين لآخر، ومن المقرر أن يطرحه أغنية تلو الأخرى بطريقة الأغاني السينجل، حتى ينتهي من طرح الألبوم بالكامل عبر "يوتيوب" ومن ثم بالأسواق.

جدير بالذكر أن فضل شاكر طرح آخر أعماله الغنائية في أكتوبر الماضي، حيث طرح أغنية منفردة تحمل اسم "قاعد مكانا" عبر موقع "يوتيوب" والمنصات الغنائية الإلكترونية والإذاعات، وتعاون فضل شاكر في أغنية “قاعد مكانا” مع الشاعر الغنائي أحمد المالكى والملحن إسلام زكى، ومكس وماستر وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

وتم تصوير الفيديو كليب ما بين الأردن وبيروت، فيما قام بإخراج الفيديو كليب الفنان الأردنى منذر رياحنة، وإشراف عام إياد النقيب، وتقول كلمات الأغنية: "قاعد مكانا وبسرح معاك.. شايف بدالك صورنا.. مش قولنا دايمًا هاشوفك هناك.. غيرنا بإيدينا قدرنا.. قاعد مكاننا وبسرح معاك.. مش قولنا دايمًا هاشوفك هناك غيرنا بإيدينا قدرنا.. هنا ابتدينا وتاه الكلام.. هنا اتلاقو الروحين.. هنا اتواعدنا بالحب اتعاهدنا.. والوعد ده راح فين".

كما طرح “فضل” مؤخرًا أغنية بعنوان "فستان الحلوة" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، فيما قام بتوزيع هذا العمل موسيقيًا الموزع القدير أحمد عادل، ومكس وماستر هاني محروس، وإشراف عام إياد النقيب.

"فستان الحلوة" امتداد للتعاون بين الفنان فضل شاكر والملحن وليد سعد، وكلمات الشاعر تامر حسين، بمشاركة الموزع الموسيقي أحمد عادل، والموزع الموسيقي هاني محروس الذي قام بالمكس والماستر، جامعين معا من خلال أغنية "فستان الحلوة " بين الأصالة والمعاصرة والتجديد.