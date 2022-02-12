دون خسائر بشرية .. الحماية المدنية تسيطر على حريق مطبعة بالمحلة الكبرى

نشب حريق داخل مطبعة بقرية محلة أبوعلى التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة عليه بدون وقوع إصابات.



تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض، مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في مطبعة بقرية محلة أبوعلى.

انتقلت سيارتا مطافي لمكان البلاغ، وتمت السيطرة على النيران، وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وراء الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.