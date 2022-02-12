السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بمحاولة تهريب مخدرات لسجين ببنها

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم السبت، حكما يقضي بمعاقبة عاملة بمصنع ملابس وعامل بسوبر ماركت بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتوقيع غرامة على كل منهما وقدرها 50 ألف جنيه، لمحاولة الأولى إدخال كمية من المواد المخدرة للثانى داخل سجن طوخ المركزي.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، ومحمود منيب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30003 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 2876 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمة حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة "الحشيش والبودر والبنزوهكسول" للمتهم الثانى المودع بسجن طوخ المركزى على ذمة أحد القضايا، وذلك على خلاف اللوائح والقوانين المنظمة للسجون.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط عاملة بمصنع ملابس حال محاولتها إدخال كمية من المواد المخدرة لأحد المسجونين بسجن طوخ المركزى، وحال قيام مأمور وضباط المباحث بالسجن بأعمال تفتيش أشخاص وزيارات المسجونين تمكنوا من ضبها وبحوزتها كمية من المواد المخدرة "الحشيش والبودر"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد إدخالها للسجين المذكور، والتى كانت تضعها دال الزيارة المعدة له، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.